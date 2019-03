Morto l'allenatore della Viterbese under 14, Luca Paolella. «Persona vera innamorata dei colori gialloblù»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non ce l'ha fatta a vincere la battaglia più difficile, quella contro una malattia che lo aveva colpito qualche anno fa ma Luca Paolella, 52 anni allenatore dell'under 14 della Viterbese, ha lottato come un leone. Un leone, simbolo di quella Viterbese che amava profondamente e a cui regalava tanto del suo tempo libero allenando i giovani. Un sorriso contagioso il suo: un sorriso sempre pronto ad aprirsi anche nei momenti difficili della malattia. Dipendente della Provincia, Paolella, aveva allenato la Viterbese under 14 fino al dicembre scorso: aveva tenuto duro fino all'ultimo perchè il campo e il calcio, dopo la sua famiglia, erano quello che amava di più. La testimonianza migliore delle sue azioni la stanno dando in queste ore di lutto i tanti suoi amici e conoscenti che lo ricordano con affetto. In passato i tifosi della Viterbese gli dedicarono uno striscione in Curva Nord che lo esortava a non mollare. Luca non lo ha fatto ed ha combattuto con dignità fino all'ultimo respiro perchè gli uomini di calcio sanno che si può perdere, ma solo dopo aver dato tutto per la maglia. Questo il comunicato con la quale la Viterbese ha ricordato il proprio allenatore. "La famiglia Camilli e tutta la società si stringono attorno alla famiglia di Luca Paolella, amico, professionista e tecnico dell'under 14 venuto a mancare questa notte. Persona vera, umile, amante dei sani principi dello sport e innamorato dei colori gialloblù. Ciao Luca, che la terra ti sia lieve".