E' morta la consigliera regionale di Fratelli d'Italia Valentina Paterna

Lutto nel mondo della politica, la consigliera regionale di Fratelli d'Italia Valentina Paterna è deceduta questa sera. La giovane esponente era stata eletta nel rinnovo dell'ultimo consiglio regionale, lo scorso anno, a sostegno del presidente Francesco Rocca. Combatteva contro un male incurabile da qualche tempo.

Così la ricorda il parlamentare Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera: “Valentina non c’è più. Una donna, una ragazza sempre forte che, nonostante la lotta contro la malattia, non ha mai fatto mancare l’impegno, il suo sorriso ed i suoi occhi risplendevano in ogni circostanza. Una perdita enorme. Ora ci stringiamo alla sua famiglia, ad Alberto e a tutta la comunità di Tarquinia: la sua comunità”.