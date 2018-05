Spareggi per la serie B, è il giorno di Viterbese-Pontedera

di Paolo Graziotti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Play off, atto primo. Stadio Enrico Rocchi ore 19 (diretta su Radioverde e su Sportitalia) è già partita da dentro o fuori per la Viterbese che ospita il Pontedera. Stasera ai gialloblù basterà non perdere al termine dei novanta minuti, per accedere al secondo turno e tornare a giocare martedì prossimo sempre in casa contro la vincente dello scontro tra Carrarese e Pistoiese. In questa settimana, la squadra allenata da Stefano Sottili ha lavorato molto per presentarsi al top della condizione a questo...