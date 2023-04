Sabato 8 Aprile 2023, 05:55

La Tuscia si gioca la salvezza. Stadio Enrico Rocchi, ore 20,30, va in onda il derbissimo tra Viterbese e Monterosi, con le due squadre impegnate entrambe nella lotta per non retrocedere.

Nelle gare ufficiali tra due squadre della provincia di Viterbo oltre ad essere la più importante mai disputata, quella di stasera, vista la categoria di entrambe, è anche la più delicata. Se il Monterosi è più tranquillo, avendo a disposizione due risultati su tre, la Viterbese ha l’imperativo di vincere per continuare a sperare. «Veniamo da due risultati importanti - ha detto il tecnico Giovanni Lopez - e mi aspetto l’atteggiamento delle altre partite. Quello con il Monterosi è un derby, ma più che un derby per noi è una partita fondamentale per raggiungere l’obiettivo che ci eravamo prefissati dal primo giorno che sono arrivato qui e cioè quello di raggiungere i play-out all’ultima giornata. Mi sembra che da quando siamo partiti stiamo cercando di fare del nostro meglio, spesso anche riuscendoci. Per cui credo che vada fatto un plauso a questi ragazzi che nel bene o nel male si sono sempre adoperati per la causa».

Tra infortuni e squalifiche c’è qualche problema di formazione per la Viterbese, anche se Lopez può contare però su diverse soluzioni sia a difesa che a centrocampo. La squalifica per un turno dell’argentino Juan Monteagudo lascia una casella libera nella retroguardia. Per sostituire il giocatore sudamericano sono in lizza il giovane Filippo Marenco e il più esperto Andrea Ingegneri. Anche se non è da escludere l’opzione che vedrebbe l’arretramento in difesa di Devetak come braccetto di sinistra e l’inserimento come quinto di centrocampo di Semenzato che ormai ha recuperato in pieno dopo il recente infortunio. In una partita così delicata, l’esperienza di quest’ultimo potrebbe essere un fattore molto importante.

A centrocampo rientra Domenico Mungo dopo il turno di squalifica, ma il giocatore non è al meglio della condizione fisica tanto che durante la settimana non si è allenato a pieno regime. A questo punto potrebbe essere impiegato nel corso della ripresa, con il centrocampo che quindi potrebbe essere lo stesso sceso in campo dal primo minuto domenica scorsa ad Agropoli nella partita vinta contro la Gelbison e cioè con Mastropietro, Rabiu e Megelaitis. Sarà assente invece il giovane Simone Andreis che si è nuovamente infortunato dopo che era rientrato nella gara precedente.

Proprio per la fondamentale importanza di questa partita per il futuro della Viterbese in questo campionato, ci si aspetta un buon numero di pubblico. Il botteghino dello stadio Enrico Rocchi sarà aperto nella giornata odierna dalle 11 alle ore 13 e dalle ore 17 fino ad inizio partita.

COSÌ IN CAMPO



Viterbese (3-5-2): Bisogno; Marenco, Ricci, Riggio; Pavlev, Megalaitis, Rabiu, Mastropietro, Devetak; Jallow, Marotta. A disp. Dekic, Mungo, Barillà, Semenzato, Ricci, D’Uffizi, Polidori, Mbaye, Nesta, Ingegneri, Montaperto. All. Giovanni Lopez

Monterosi (3-4-1-2): Forte; Mbende, Giordani, Piroli; Di Renzo, Parlati, Lipani, Verde; Carlini; Costantino, Rossi. A disp. Alia, Santoro, Gasperi, Burgio, Tartaglia, Di Francesco, Di Paolantonio, Bittante, Tolomello, Della Pietra. All. Leonardo Menichini

Arbitro: Eugenio Scarpa di Collegno