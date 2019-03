Due settantenni olandesi con 14 chilogrammi di cocaina in auto: fermati e arrestati

Ultimo aggiornamento: 12:11

Dall'Olanda con 14 chili di cocaina in macchina. I carabinieri del nucleo Investigativo del comando provinciale di Viterbo, in seguito a un'attività investigativa contro il traffico di droga, lo scorso venerdì hanno controllato un’autovettura con targa olandese. A bordo una coppia di settantenni olandesi, che avevano attirato l’attenzione dei carabinieri per il modo in cui procedevano nel piccolo paese di Monte Romano.A quel punto i militari hanno iniziato un servizio di avvistamento, fino a quando non hanno notato i due che incontravano un uomo del paese, di circa 60 anni. E' stato allora che i carabinieri del nucleo investigativo hanno deciso di intervenire. Nonostante l’atteggiamento di apparente disinvoltura mostrato dai tre, sono passati a perquisire l'interno della macchina. A quel punto, ben nascosti, sono saltati fuori 12 involucri di droga, cocaina, per un peso di oltre 14 chilogrammi.Immediatamente la droga è stata sequestrata e le tre persone fermate sono state dichiarate in arresto. Ora sono in carcere.