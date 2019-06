Due donne si perdono nel bosco, intervento di salvataggio dei vigili del fuoco con l'elicottero

Ultimo aggiornamento: 20:04

Quasi tre ore di ricerche, questo pomeriggio, per i vigili del fuoco nei boschi di Bomarzo (Viterbo), alla ricerca di due donne disperse. Intorno alle 18 il salvataggio, acnhe grazie all'elicottero del 115 che le ha prelevate portate in salvo.Le due, sessantenni del paese di Bomarzo, si erano addentrate nella zona verde che porta verso la valle del Tevere, tra lo stesso Bomarzo e Bassano in Teverina. Non è stato ancora accertato per quale motivo, ma poco dopo le 15,30 le donne si sono smarrite nel corso della loro escursione.Dopo aver cercato di ritrovare la strada, inutilmente, hanno dato l'allarme con il telefonino,ma soltanto per pochi secondi i vigili del fuoco hanno potuto ascoltarle prima che cadesse la linea. Solo dopo le ore 18 le due donne sono state ritrovate in buone condizioni, anche se provate dal timore di non essere rintracciate. Poi l'elicottero dei vigili le ha soccorse e trasferite a Bomarzo per essere visitate da un medico.