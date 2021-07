Droga, la polizia cattura due baby spacciatori

Venerdì 2 Luglio 2021, 11:51

La Squadra Mobile di Viterbo ha arrestato due minorenni viterbesi per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I poliziotti li hanno sorpresi mentre prelevavano droga dalle fessure di un muro e la nascondeva nella cintura dei pantaloncini. I ragazzi hanno cercato di scappare ma sono stati presi. Nei loro nascondigli, sono stati trovati 376 grammi in totale di hashish. Uno è stato portato in un centro di prima accoglienza a Roma, l'altro riaffidato alla madre.