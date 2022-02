Sabato 19 Febbraio 2022, 05:30

Pochi grammi e già divisi. Nascosti nei pacchetti di sigarette o semplicemente messi in tasca. I piccoli spacciatori sono tornati in strada. Sopratutto nel capoluogo, dove si aggirano tra il centro storico e le stazioni di autobus e treni. Nelle ultime settimane molti sono finiti agli arresti. L’ultimo appena due giorni fa. Un ragazzo nigeriano, con diversi precedenti specifici e un avviso del questore, è stato fermato dai carabinieri in pieno centro. Aveva addosso 8 involucri di cellophane per un totale di 10 grammi di hashish. A casa altri 4 grammi tutto il materiale per confezionare e tagliare lo stupefacente bilancino di precisione compreso. Insomma, il kit del piccolo spacciatore. L’ultimo non fa difetto a tutti quelli arrestati dai carabinieri del nucleo operativo nei giorni scorsi. Stesso modus operandi. E sopratutto stessi percorsi.

Basti pensare al giovane gambiano residente ad Acquapendente che tra gennaio e febbraio è stato arrestato per ben tre volte alla stazione degli autobus. Sempre per pochi grammi e senza green pass. In base a quanto accertato il ragazzo arrivava nel capoluogo da Acquapendente per spacciare e la sera ripartiva col bottino. L’ultima volta aveva oltre 400 euro in tasca. Per “colpa” della pandemia avevano perso l’abitudine di battere le vie del centro e la zona del Sacrario. Piazza di spaccio per eccellenza sopratutto per gli acquirenti più giovani.

Avevano inventato consegne a domicilio con dosi nascoste tra le pieghe delle mascherine o appostamenti davanti ai supermercati con l’autocertificazione pronta da esibire. Adesso che le restrizioni sono cadute però tutto sembrerebbe essere tornato alla normalità. Compresi gli sforzi delle forze dell’ordine che continuano a pattugliare le strade e a fare attività mirate per reprimere il fenomeno dello spaccio. Negli anni a Viterbo la mappa dello spaccio si è modificata proprio grazie agli sforzi delle forze dell’ordine. Nemmeno 5 anni fa il centro nevralgico era a Pratogiardino. Nascosti dalla vegetazione si sedevano pusher che cedevano piccole dosi a ragazzi giovanissimi. Polizia, carabinieri e finanziari per mesi hanno pattugliato la zona, arrestando quasi tutti i piccoli spacciatori.

Uno di loro è adesso a processo davanti al collegio del Tribunale di Viterbo per spaccio a minori. I carabinieri arrivarono a lui dopo aver intercettato due ragazzini che avevano appena acquistato un grammo di marijuana. I militari dopo averli fermati hanno chiesto loro da chi lo avessero preso e i due senza colpo ferire avrebbero indicato il giovane pusher. «Era a Pratogiardino, defilato rispetto ai viottoli principali. Quando ci ha visto arrivare ha lanciato un pacchetto di sigarette. Dentro c’erano 7 confezioni già pronte. Ognuna conteneva circa un grammo di stupefacente. Ovviamente ha tentato di scappare e dileguarsi ma siamo riusciti a prenderlo a portarlo in centrale dove è stato arrestato».