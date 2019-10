Droga, blitz nelle scuole superiori

Controlli antidroga dei carabinieri nelle scuole superiori viterbesi. Ieri mattina dalle 8,30 alle 12,30 i militari del Nucleo operativo e radiomobile e le unità cinofile di Roma hanno effettuato servizi di prevenzione all'Orioli e al Da Vinci, all'interno dei bagni, nei luoghi comuni e in diverse aule individuate a campione. Il servizio, che aveva scopo preventivo, con finalità educative e di dissuasione verso l’ uso di droghe, ha dato esito negativo. Massima è stata la collaborazione dei docenti e dei responsabili degli istituti, che anche se non erano stati preventivamente avvisati hanno apprezzato l’operazione dei carabinieri.

I controlli dei carabinieri continueranno a campione in altre scuole della Tuscia.