Rischio pioggia, posticipato a domani il doppio concerto jazz The Greg Burk trio e John B. Arnold quartetThe Detroit songbook

di Ugo Baldi

Il Forte Sangallo di Civita Castellana (Viterbo), in occasione del Civitafestival, ospiterà domani (martedi 17 luglio) due appuntamenti di jazz a partire della 21.30. The Greg Burk trio, “The Detroit Songbook”, concerto previsto per questa sera, è rimandato a domani per il rischio di pioggia.



Quello di Burk è un progetto nuovo che incapsula in musica le sue esperienze a Detroit nella fine degli anni ‘90 con un cd uscito quest'anno per la prestigiosa etichetta danese SteepleChase. Una “Songbook” o per meglio dire una serie di canzoni scritte durante il suo soggiorno nella città conosciuta per le sue macchine e il patrimonio della musica soul. Al suo fianco due grandi nomi della musica jazz, John B. Arnold alla batteria e Matteo Bortone al contrabbasso.



Sempre domani sera, a seguire, il concerto di John B. Arnold quartet-“The Hoagy Carmichael Project”. Il poliedrico batterista americano John B. Arnold presenta con il suo nuovo quartetto una rivisitazione delle musiche scritte da suo nonno, lo storico compositore americano Hoagy Carmichael. Arnold, egli stesso compositore, suonerà in chiave moderna sia i brani più gettonati che quelli meno conosciuti, inserendo alcune sue composizioni originali. Insieme a lui, il dinamico pianista Ettore Carucci, il solido contrabbassista Luca Pirozzi e la splendida cantate e violinista Valentina Pinto.

Luned├Č 16 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:53



© RIPRODUZIONE RISERVATA