9 Maggio 2021

di Marco Gobattoni

Il nuovo allenatore, a meno di clamorose retromarce, sarà Alessandro Dal Canto. La Viterbese ha deciso di ripartire dall'ex tecnico di Arezzo, Siena e Livorno, con il quale l'accordo è stato sancito durante un vertice tenutosi a Roma qualche giorno fa. La firma arriverà più avanti, ma l'accordo non è minimamente in discussione e dovrebbe essere di due anni. Dal Canto è un pupillo del direttore generale della Viterbese Mauro Facci, che insieme a Dal Canto costruirà la Viterbese edizione 21/22. Sarà una Viterbese ambiziosa come ha sempre spiegato il presidente Marco Arturo Romano; una formazione gialloblù che lotterà per raggiungere l'obiettivo playoff sfuggito negli ultimi due anni.

E allora, con il mercato che si infiammerà più avanti, sarà importante capire su quali calciatori e su quali ruoli agirà la campagna acquisti del club di via della Palazzina. I nuovi arrivi saranno per forza di cose intrecciati con i diversi addii che ci saranno nel roster gialloblù. In partenza dovrebbero esserci due calciatori che hanno vissuto una stagione completamente diversa: Mamadou Tounkara e Alessandro Rossi potrebbero salutare la Viterbese. Il primo ha diverse richieste dalla serie B e il presidente Romano cercherà di accontentarlo. Rossi invece ha deluso e proverà a rilanciarsi in un'altra piazza. Il club di via della Palazzina però, non si farà trovare impreparato: come punta centrale piace tantissimo l'attuale attaccante della Sambenedettese Facundo Lescano autore in stagione di 12 reti. La situazione del club marchigiano, che sta cercando di evitare il fallimento, non è semplice e Lescano potrebbe essere attratto dal progetto ambizioso della Viterbese.

Ma la punta argentina non è l'unico calciatore monitorato: Umberto Eusepi esterno d'attacco in forza all'Alessandria è un altro obiettivo sensibile, ma nelle ultime ore sono salite molto le quotazioni di Emilio Volpicelli prima punta del Matelica che ha realizzato 12 gol spingendo ai playoff la matricola dove gioca il viterbese Lorenzo Bordo. Volpicelli è alternativo a Lescano ma potrebbe arrivare insieme ad Eusperi per comporre un tridente da sogno con Murilo. A centrocampo si dovranno coprire le partenze di Simone Palermo e quella probabile di Michel Adopo che la Viterbese proverà a trattenere dal Torino, ma che il club granata potrebbe mandare a giocare in serie B. In difesa si ripartirà da Emmanuel Mbende e Vincenzo Camilleri, mentre Toni Markic potrebbe salutare.