Dopo il campionato la Lega Pro rinvia anche la Coppa Italia: salta Viterbese-Ternana di mercoledì prossimo

Dopo il campionato la coppa. Viterbese-Ternana, gara dei sedicesimi di finale della Coppa Italia di serie C, inizialmente in programma mercoledì prossimo allo stadio Rocchi, non si giocherà. La decisione è la naturale conseguenza del caos che sta avvolgendo in questi mesi i campionati di serie B e serie C. La sentenza del Tar, che mercoledì scorso ha bocciato il format della B a 19 squadre, ha prodotto un terremoto che in queste ore sta scuotendo le istituzioni del calcio italiano.

La Ternana potrebbe essere una delle tre squadre ripescate nella serie cadetta, anche se la Lega di B ha fatto ricorso al Consiglio di Stato - sentenza che potrebbe arrivare già nelle prossime ore o il prossimo 8 novembre - per mantenere il format del torneo a 19. Martedì prossimo poi, ci sarà il Consiglio Federale urgente convocato dal neo presidente della Figc Massimiliano Gravina che dovrà decidere se riportare la B a 22 e soprattutto quali squadra ripescare. Una nebbia totale dunque che stenta a diradarsi: l'unica cosa certa è che la Viterbese non giocherà neanche questo fine settimana, con l'appuntamento attesissimo della Coppa Italia che va, per il momento, in soffitta.

Questo il comunicato della Lega Pro: La Lega Pro, in conformità a quanto disposto nel Com. Uff. N. 69/DIV del 25.10.2018 dispone il rinvio, a data da determinarsi, delle seguenti gare delle società CATANIA, NOVARA, PRO VERCELLI, ROBUR SIENA, TERNANA e VIRTUS ENTELLA:

SECONDO TURNO – GARE DEL 30-31 OTTOBRE 2018

CATANIA – CATANZARO

MONZA – NOVARA

PONTEDERA – ROBUR SIENA

PRO VERCELLI – ALESSANDRIA

VIRTUS ENTELLA – CARRARESE

VITERBESE CASTRENSE – TERNANA



