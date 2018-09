“Donne in Opera", la moda made in Viterbo mostra la creatività delle imprese al femminile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Viterbo della moda al femminile in passerella. Ed è subito successo. Vetrina di eccezione per le dieci imprese impegnate nella sfilata di moda “Donne in Opera”, ospitata lo scorso venerdì sera all’hotel Terme Salus di Viterbo. Una serata da tutto esaurito, che grazie al coordinamento a cura di Background Academy ha visto dare la massima valorizzazione a costumi, abiti, vestiti da sposa e sposo, gioielli e accessori di artigianato artistico.Impegnate le aziende La Maison di Raffaella Guidozzi, Tuscania; Kokoro di Ana Pia Leon Torres, Bolsena; Niky Vetri, Soriano nel Cimino; Sartoria Cavour, Viterbo; Arte Orafa di Laura Pacifici, Capranica; Italia Garipoli, Tre Croci di Vetralla; Artistica, Viterbo; O.B.B. di Pietrini Roberta, Viterbo;Ricci sposo, Cura di Vetralla; Atelier Merinda Spose, Cura di Vetralla.Domenico Merlani, presidente della Camera di commercio Viterbo ha dichiarato: “Abbiamo avuto un’ulteriore conferma di ciò che le donne sono in grado di realizzare e di come riescono ogni volta a stupirci. Ne sono una testimonianza concreta la grande partecipazione di persone presenti che hanno applaudito con convinzione a tutte le uscite in passerella. Dopo quattro edizione di Donne in Opera possiamo parlare di moda made in Tuscia”.Per Federica Ghitarrari, dirigente dell’Ente camerale, l'iniziativa evidenzia “la creatività e l'innovazione esprimono la forza del cambiamento che sicuramente connota le imprese femminili della Tuscia che fanno registrare un peso del 27% rispetto al totale delle imprese registrate, 5 punti percentuali in più rispetto al dato regionale e nazionale”.Apprezzati sono stati anche gli interventi dell’autrice letteraria Patrizia Pellegrini la presentazione della nuova scuola di moda di Viterbo l’Istituto di ModaFotu e delle sue creazioni, le esibizioni musicali della soprano Mariella Spadavecchia e della violinista Serena Di Meo, la conduzione della serata dell’attrice Laura Leo.Applausi anche per trucco e acconciature delle modelle e modelli: Centro Estetico Crisalide di Paola Giammarioli, Centro estetico Sharj di Natascia Uggeri,Compagnia della Bellezza di Letizia Segatori, Salon de Coiffeur di Barbara Roma.L’evento, giunto alla quarta edizione, è stato patrocinato dal Comune di Viterbo.