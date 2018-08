Donna vittima di violenza sessuale in un bar di Gradoli, nei guai un 40enne

Si abbassa i pantaloni e toccandosi i genitali si appoggia ad una donna tentando di palparla. Denunciato per violenza sessuale un 40enne. I fatti sono avvenuti il giorno di Ferragosto a Gradoli in un noto bar che sorge lungo strada che conduce al lago di Bolsena. All'interno si trovava una signora di 50 anni che mentre stava facendo la fila alla cassa per pagare la consumazione, è stata avvicinata alle spalle dall'uomo che si è sceso i pantaloni. Poi ha iniziato a toccarsi nelle parti intime ed infine si è appoggiato alla donna provando a palpeggiarla. La signora ha iniziato ad un urlare chiedendo aiuto. Immediatamente sono arrivati nel bar i Carabinieri della locale stazione. La pattuglia, peraltro, era nelle immediate vicinanze del bar in quel momento perché stava effettuando uno specifico servizio di controllo predisposto per il Ferragosto e per questo, quando è entrata nel locale, ha potuto bloccare prontamente il 40enne e portarlo in caserma. Lì è stato identificato e denunciato per violenza sessuale.

Giovedì 16 Agosto 2018



