Donna tenta di gettarsi dal ponte Clementino: fermata da un passante

Ultimo aggiornamento: 17:40

Il Ponte Clementino di Civita Castellana (Viterbo) ha rischiato di diventare teatro di una nuova tragedia. Sarebbe stato l’ennesimo suicdio di una lunga serie.Poco dopo le 12 una donna di 60 anni, residente ain città, ha tentato di gettarsi nel vuoto. Ma un passante ha intuito il pericolo ed è riuscito a bloccarla, mentre stava salendo sul parapetto per mettere in atto i suoi propositi. Sono intervenute anche altre persone, tra cui alcuni automobilisti di passaggio, che hanno contribuito a bloccare la donna, in evidente stato confusionale.Nel frattempo sono stati avvisati i carabinieri, che sono arrivati con due pattuglie, e hanno preso in consegna la donna. Anche il 118 ha inviato un’ambulanza. Sul ponte si è paralizzato il traffico, che in quel momento della giornata è molto intenso. La donna ha raccontato ai soccorritori di volersi uccidere perché stava attraversando un momento difficile della propria vita.Successivamete è stata trasferita al pronto soccorso dell’Andosilla e poi a all'ospedale di Belcolle.