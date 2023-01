Sabato 14 Gennaio 2023, 05:40

«Ho parcheggiato la macchina davanti alla stazione e un ragazzo si è avvicinato dicendomi che avevo rovinato l’auto accanto. Poi mi sferrato un pugno violentissimo ed è scappato». Una 69enne, originaria di Benevento ma da anni residente a Viterbo, racconta l’incubo vissuto appena qualche giorno fa. La donna martedì pomeriggio scorso stava lasciando l’auto in parcheggio quando è stata brutalmente aggredita da un ragazzo. «Io non so come è potuto accadere - racconta - ma è stata una follia e ora sono spaventata. Ho paura. Viterbo, la città in cui vivo da 37 anni, è cambiata».

La vittima martedì alle 17,30 è entrata nel parcheggio della stazione di porta Fiorentina. Ma quando stava per scendere le si è parato davanti un ragazzo. «In modo molto aggressivo ha iniziato a dirmi che avevo sfasciato una macchina, che avrebbe chiamato il proprietario per farsi ripagare il danno. Era sicuramente un pretesto per avvicinarmi. Così invece di scendere dall’auto mi sono chiusa dentro. Lui mi faceva delle foto e continuava a parlare. Non capivo nemmeno quello che diceva». La donna per evitare ogni problema decide di riavviare il motore e andarsene.

«Lui appena ha visto che stavo accedendo la macchina - continua - si è messo in mezzo per sbarrarmi la strada. Ho aperto il finestrino per dirgli di andarsene ma lui mi ha sferrato un pugno violentissimo in faccia ed è fuggito via verso la Quercia. Ero così sconvolta che non riuscivo nemmeno a parlare». La donna col volto pieno di sangue ha chiesto aiuto due persone che si trovavano lì vicino e poco dopo sono arrivati i carabinieri e il 118. «Mi hanno portato in ospedale perché perdevo molto sangue. Praticamente mi ha rotto il naso e adesso dovrò sottopormi a un intervento». Dopo una notte passata in ospedale la vittima ha sporto denuncia ai carabinieri. «Voglio che lo trovino e lo identifichino - dice ancora - è un pericolo per molte persone. Una persona così potrebbe aggredire chiunque. Da giorni vivo nel terrore, ho una paura tremenda di parcheggiare. E credo che non si può vivere così. Viterbo non è più la città tranquilla dove mi sono trasferita tanti anni fa».

I carabinieri stanno lavorando su due fronti: per risalire all’identità all’aggressore e stanno cercando di capire se il soggetto abbia già colpito altre vittime . La donna ha fornito una dettagliata descrizione: italiano, magro e non molto alto. Il giorno dell’aggressione indossava un giubbotto scuro.