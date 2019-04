Domenica a Nepi la marcia della Pace diocesana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si svolgerà domenica 7 aprile a Nepi l’annuale Festa della Marcia della Pace che vede coinvolta l’Azione cattolica e i giovani delle parrocchie della diocesi di Civita Castellana.“La pace è servita”: questo lo slogan dell’iniziativa che sollecita a riflettere sulla libertà, la dignità e l’autonomia personale ed economica come vie verso la costruzione della pace.In preparazione alla giornata i ragazzi sono stati invitati a rendersi conto di persona di come funziona il loro Comune. Si aumenta, così, la responsabilità civica dei soggetti coinvolti nonché il loro senso di appartenenza alla comunità.L'appuntamento si svolgerà tutto all'interno del centro storico con un lungo corteo che attreverserà la via del paese. Sono previsti incontri con gli amministratori comunali e una serie di iniziatiative culturali e sportive. La conclusione della giornata è stata fissata per le 16.30 dopo la messa officiata dal vescovo della diocesi Romano Rossi in piazza del Comune.