«Domani scuole chiuse a Montalto». Ma il profilo del sindaco è falso. E il vero Caci denuncia

Sarà stata l'invidia? Chissà, forse qualcuno ha voluto rifarsi sui coetanei che per due giorni - a causa della neve - hanno saltato la scuola a Viterbo e in decine di comuni della Tuscia. Fatto sta che il buontempone di turno ha addirittura elaborato una strategia social per saltare le lezioni di domani. Succede a Montalto di Castro, dove un hacker - anche se è esagerato chiamarlo così - ha creato un profilo falso del sindaco Sergio Caci per diffondere su Facebook la bufala. Che poi è rimbalzata di cellulare in cellulare.Il messaggio, firmato dal fasullo primo cittadino e scritto in italiano zoppicante, avverte che domani, 24 gennaio, le scuole di Montalto e di Pescia romana resteranno chiuse causa maltempo. La famigerata neve sul litorale...Il sindaco, quello vero, si è trovato costretto a correre ai ripari. Con questo post: "ATTENZIONE, sta girando questo messaggio tra gli studenti. È un falso. Non l’ho mai inviato e domani 24/01/2019 le SCUOLE RESTERANNO APERTE. Qualcuno si sta divertendo, sporgerò denuncia alle autorità competenti. Sergio Caci".Se qualcuno voleva fare "sega" a scuola, è cascato male. E ora si beccherà anche una bella denuncia.