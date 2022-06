Mercoledì 22 Giugno 2022, 11:18

Docenti precari di matematica e scienze: nella Tuscia sono almeno una cinquantina (nel Lazio circa 600) che da un anno sono in attesa di una chiamata. Si è costituto così un comitato per interessare i parlamentari viterbesi.

«Sta passando sotto silenzio raccontano dal comitato - la situazione incresciosa che si è venuta a creare nella regione Lazio, dove a luglio 2021, come in tutta Italia, si è svolto lo scritto del concorso nazionale per la scuola, bandito nel 2020. La classe di concorso matematica e scienze nella scuola secondaria di primo grado, anticipato per ragioni di urgenza di copertura dei posti, è in realtà ancora l'unico caso in tutta Italia in attesa di concludersi». In pratica da un anno nulla si è mosso.

«Non è stato pubblicato l'elenco di chi ha superato la prima prova - dice una di loro- né il verbale di estrazione della lettera, che sarebbe stata estratta contestualmente allo scritto all'istituto tecnico Fermi di Frascati. Il problema, a quanto riportano i sindacati e lo stesso direttore generale, sarebbe che non si riescono a formare le commissioni. Così un concorso urgente è di fatto finito nel dimenticatoio, mentre in altre regioni sarà portato a termine nel giro di pochi giorni il secondo concorso bandito quasi un anno dopo. Chiedo ai parlamentari del territorio di intervenire». Gli insegnanti domandano come il Ministero intenda risolvere la problematica dopo un anno. «Come si intenda porre rimedio alle gravi discriminazioni di chi, in attesa e senza alcuna notizia in un anno, ha visto colleghi entrare in ruolo già da un anno in regioni che hanno da tempo concluso.

Chi ha preso parte a questo concorso è così costretto a continuare a tentare altre procedure, in altre regioni». «A luglio pertanto compariranno nella graduatoria di prima fascia del Lazio persone abilitate in altre regioni, a discapito dei candidati della stessa regione che hanno la sola colpa di risiedere nell'unica regione d'Italia che ha abbandonato nel nulla la procedura. Tutto ciò va a discapito degli alunni e delle loro famiglie ai quali non viene garantita la continuità con lo stesso docente di matematica e scienze».