Distretto della ceramica, acquisizioni in vista per le aziende di Civita Castellana

Società finanziarie e fondi di investimento pronti a immettere capitali in alcune aziende del distretto della ceramica di Civita Castellana. Dopo che nel giugno del 2017 Mittel ha rilevato il controllo della Ceramica Cielo spa, almeno altre due imprese leader dell'arredo bagno in Italia potrebbero cambiare proprietà. La crescita della produzione, ma soprattutto l'aumento della redditività legato all'innovazione, hanno fatto riaccendere i fari sul Viterbese. La crescita a due cifre dell'export verso Stati Uniti, Asia, Australia ed Europa ha fornito alle aziende del polo una leadership mondiale nel settore e non è passata inosservata ai grandi investitori.La crescita complessiva del distretto, come ha evidenziato il Centro studi e ricerche di Intesa Sanpaolo, nel secondo trimestre 2018 è stata del 5,9% evidenziando un maggior dinamismo rispetto alla media nazionale (+1%). Il panorama positivo ha accresciuto l'interesse da parte delle maggiori imprese finanziarie, alla ricerca di settori su cui orientare gli investimenti.Da qui la scelta di concentrarsi sulle aziende del polo civitonico che risultano tra le più solide, in termini di fatturato e prospettive di mercato, del panorama industriale nazionale. Fattori a cui vanno aggiunti gli investimenti messi in atto in questi anni attraverso la ristrutturazione degli impianti. La prima società di investimento a credere nelle potenzialità del comparto della ceramica sanitaria è stata la Mittel spa, che lo scorso anno con uno storico accordo ha acquisito l'80% della Ceramica Cielo, per 15 milioni.A questa operazione se ne potrebbero aggiungere altre nel 2019: ci sono trattative ben avviate per almeno due aziende. «Stiamo valutando delle offerte si limitano a dire gli interessati - e ci sono degli approfondimenti da fare». Ma intanto i contatti non si sono interrotti nemmeno in questi giorni di vacanza, per poter arrivare a un accordo che potrebbe essere ratificato subito dopo necessari i passaggi nei consigli di amministrazione delle imprese.