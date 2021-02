Flaminia Civita Castellana di nuovo giù. I rossoblù hanno perso sul campo di Piancastagnaio contro la Pianese per 3-1 e sono scesi all'interno della zona play-out. A compromettere il risultato sono stati dieci minuti di follia collettiva nel primo tempo. Oltre a subire tre reti, la Flaminia è rimasta in dieci per l'espulsione del difensore Gasperini e a quel punto la strada si è fatta tutta in salita. Nella ripresa con i padroni di casa che hanno allentato la presa i civitonici sono usciti fuori dal guscio e hanno creato qualche pericolo per la porta dei toscani e hanno realizzato anche una rete. Due rigori hanno aperto la porta del successo ai bianconeri. Il primo è stato causato da Massaccesi per un fallo su Zini, il secondo, anche se dubbio è stato causato dallo stesso giocatore su un avversario. Dal dischetto i primo penality è stato realizzato da Arras il secondo dallo stesso giocatore, che ha raccolto la respinta di Nocco sul precedente tiro dagli undici metri di Zini. Prima dello scadere ancora Arras ha messo ko i civitonici con un micidiale contropiede. Nella ripresa la Flaminia è tornata in campo con un altro spirito. Fe ha centrato la traversa su calcio di punizione, mentre a pochi minuti dalla fine Cruz ( primo gol in rossoblù) ha accorciato le distanze. A questo punto sarà la gara di domenica in casa contro L'Ostiamare.

PIANESE: Wroblewski, Ambrogio, Chinnici (84' Lattanzi), Misimovic, Bernardini, Simeoni, Marino (56' Islamaj), Kondaj (80 Tampwo), Arras (74' Mengali), Zini, Remorini (53' Lepri). A disposizione: Mazzi, Folino, Muratore, Candiano. All. Pagliuca

FLAMINIA: Nocco, Battistelli, Fè (72' Covarelli), Guadalupi, Gasperini, Massaccesi, Pagliaroli (67' Ferrara), Lazzarini, Cruz, Traditi (67' Modesti), Sirbu (77' Fondi). A disposizione: Grussu, Barduani, Canestrelli, Covarelli, Ferrara, Modesti, Coracci, Staffa. All. Tocci Arbitro: Stefano Raineri di Como

Reti: 21' rig, 22' e 32' Arras (P) 83' Cruz (F)Note:

ammoniti, Nocco (F) Chinnici (P)

, espulso al 27 Gasperini (F)

