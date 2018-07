Dissequestrata la diga frangiflutti del Comune di Marta. Ieri mattina la guardia di finanza di Civitavecchia ha notificato al sindaco Maurizio Lacchini il dissequestro.

Ora che lo abbiamo ottenuto - spiega il primo cittadino - siamo in attesa che la Regione Lazio ci conceda di trasformare l’altra parte, quella mai interessata dall’inchiesta, in porto da attracco. Grazie alla legge del 2017 possiamo chiedere una convenzione e stiamo aspettando di essere contattati per definire la situazione. Ovviamente senza convezione non possiamo usufruire del porto».

L’inchiesta della magistratura viterbese, che ha scosso l’amministrazione del piccolo centro sul lago di Bolsena, è nata nel 2016 dopo i lavori di ristrutturazione e ampliamento del porto finanziati con fondi europei. Otto gli indagati.

Dopo diversi mesi di sequestro ieri mattina la Guardia di finanza di Civitavecchia ha notificato al sindaco il provvedimento di dissequestro.

«L’opera idraulica – spiega la Procura - posta a tutela dell’incile del fiume Marta sul lago di Bolsena, deve esser con precisione definita solo diga frangiflutti e non molo per non creare equivoci tali da indurre nell’errore che possa esser utilizzata per attracchi. In tal senso, in corso di procedimento è stato emesso anche un provvedimento della Regione Lazio che ribadisce la finalità unica dell’opera. Ovviamente non potrà esser utilizzata per far accostare natanti».

Il sequestro preventivo fu concesso su provvedimento del Tribunale del riesame di Viterbo e, nei giorni scorsi la Guardia di finanza ha relazionato sulla rimozione di bitte ed attracchi illegittimamente, posti sulla banchina, nonché sulla asportazione dei cosiddetti “corpi morti”.





