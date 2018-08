Diserbanti senza limiti nei noccioleti, fioccano le multe a chi fa il furbo

di Ugo Baldi

Per i diserbanti utilizzati senza regole nei campi coltivati fioccano di nuovo le multe. Nonostante i divieti e le restrizioni imposte dai comuni e quelli di legge ci sono agricoltori, soprattutto quelli che coltivano nocciole nella bassa Tuscia (l'erba intralcia notevolmente la raccolta meccanizzata a terra), che non ne vogliono sapere di rispettare i regolamenti. Nel giro di due mesi sono stati quasi trenta quelli pizzicati da carabinieri-forestali e vigili urbani di Corchiano e Gallese a non osservare le norme emanate dalle...