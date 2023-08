Mercoledì 2 Agosto 2023, 05:20

In coda in auto per comprare cocaina al “discount” della Tuscia. E’ finita con arresti e misura cautelare l’attività di spaccio di un gruppo di marocchini e italiani che avevano messo in piedi una vera organizzazione dedita al confezionamento e alla vendita al dettaglio di “polvere bianca”. La cocaina arrivava da Brescia per essere confezionata in un deposito a Soriano nel Cimino e poi direttamente nelle case di una famiglia di marocchini e di una coppia di fidanzati (lei italiana e lui marocchino) veniva spacciata in piccole dosi sia a domicilio che direttamente davanti alle loro case a Vitorchiano.

E’ così che funzionava la piazza di spaccio che riforniva la Tuscia. L’operazione “Big family” è scattata ieri mattina dopo 10 mesi di indagini. Undici le persone indagate e sei quelle raggiunte da una misura cautelare. In carcere un marocchino, ai domiciliari una donna di Vitorchiano e un marocchino, tre invece i sottoposti all’obbligo di firma, si tratta di due marocchini e un albanese da tempo residente nella Tuscia. «L’attività investigativa - spiegano i carabinieri - ha preso le mosse da quello che, inizialmente, poteva apparire come un semplice spaccio da strada. Partendo da pochi elementi, si è invece disvelato un mondo parallelo caratterizzato da quella che, allo stato attuale, sembra a tutti gli effetti un’organizzazione quasi scientifica di questo mercato illegale della morte».

La Procura ed i carabinieri del Nucleo investigativo, infatti, hanno in breve tempo scoperto un primo livello di spaccio che garantiva sia la vendita al dettaglio che il rifornimento all’ingrosso per altri pusher della provincia. Questo primo livello era costituito da una coppia, un’italiana ed un cittadino marocchino residenti nel comune di Vitorchiano, che, mantenevano attivo un fiorente mercato fatto di spaccio al dettaglio sia direttamente sotto casa che mediante consegne a domicilio. Il prolifico commercio messo in atto dalla coppia, però, era talmente efficiente da non poter essere frutto della sola improvvisazione di una coppia di coniugi che voleva arrotondare gli incassi mensili, ma vi era qualcosa in più. Gli spacciatori avevano una seconda base logistica e una capillare rete di spaccio e smistamento di droga. Con una vera e propria organizzazione un’intera famiglia di origine marocchina aveva costituito la propria base operativa all’interno di un’abitazione nelle campagne del comune di Soriano nel Cimino, adibendola a vero e proprio fortino della droga.

Da qui, tutti i componenti della famiglia, anche alla presenza figli minori, tutti in tenera età, spacciavano a ogni ora del giorno e della notte sia, soprattutto, davanti ed all’interno dell’abitazione, ma anche con consegne a domicilio agli acquirenti. Nei giorni di maggiore affluenza, addirittura, la via di accesso all’abitazione assumeva le sembianze di un vero e proprio “drive-in della droga”, in cui le auto degli acquirenti si incolonnavano lungo la via d’accesso in attesa del proprio turno. La droga arrivava da Brescia. Durante le perquisizioni sono stati rintracciati 8 etti di cocaina e 60mila euro in contanti.