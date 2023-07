Venerdì 7 Luglio 2023, 05:10

Ad autunno possibili limitazioni sui flussi in ingresso alla discarica di Viterbo, unico sito attivo nel Lazio per lo smaltimento rifiuti. All’impianto resta meno di un anno di vita. Lo annuncia il gestore, Ecologia Viterbo, per bocca dell’amministratore delegato Pierpaolo Lombardi .

“A giugno 2024 i volumi in discarica saranno finiti. Ma siamo già al limite. Per realizzarne una nuova ci vogliono almeno sei mesi. Se tutto va bene e ci autorizzano all’ampliamento per settembre, credo che non ci saranno problemi. Se invece andiamo per le lunghe, allora bisognerà limitare un po’ l’ingresso dei rifiuti che arrivano. Allo stato attuale stiamo accettando i rifiuti della provincia di Viterbo, in più diamo una mano residuale a tutta la regione Lazio. Questo supporto aggiuntivo potrà continuare fino a un certo punto. Sicuramente, invece, non ci saranno limitazioni per la provincia di Viterbo (e quella di Rieti: la Sabina è sempre andata in coppia con la Tuscia, ndr)”. Resta il fatto che a giugno la discarica sarà esaurita per tutti. "Per i viterbesi portare i rifiuti fuori regione significherebbe pagare il triplo in più di ora”.

La Via per il nuovo invaso da circa un milione di metri cubi, vicino a quello in uso, è nella fase decisiva. Il 21 giugno c'è stata la prima seduta della conferenza dei servizi. L'iter dura 90 giorni. Ma capita di andare oltre. “Alla prima riunione ci hanno richiesto molte integrazioni documentali. Avremo bisogno di un po’ di tempo per fornire tutti i chiarimenti”, spiega l'ad di Ecologia.

Intanto si è espressa l’Area rifiuti della Regione: la nuova discarica sarà al servizio di tutto il Lazio, in attesa che le altre province diventino autonome. “Se sarà così dispiace per Viterbo, provincia virtuosa per il ciclo rifiuti. Ma la decisione non dipende da noi. Anzi. Il nostro interesse è realizzarla una volta e farla durare il più possibile. Aprire una discarica oltre che complesso dal punto di vista delle autorizzazioni e per l’accettazione da parte della popolazione, richiede anche un notevole investimento. C’è poi tutta una impiantistica provinciale che ha bisogno di quel sito per i propri scarti. Oltre al nostro nuovo impianto di compostaggio”.

Il progetto di Ecologia non ha registrato opposizioni: “Mi ha fatto piacere. Non si sentono odori, non diamo fastidio a nessuno, gli enti sono contenti. Non c’è contaminazione. E' tenuta come un giardino. Sono orgoglioso delle persone che ci lavorano”. Si parla di 55 addetti, compreso il Tmb.

Intanto la Regione ha temporaneamente revocato il procedimento di sospensione dell’Aia per l’invaso Vt3. A Ecologia una proroga di 30 giorni per la prestazione delle garanzie, in parte già fornite. “Stiamo adempiendo alle richieste della Regione. C’è un problema legato non tanto a noi quanto alle compagnie assicurative che non hanno strumenti per coprire queste richieste. Stiamo lavorando per fornire strumenti alternativi. Confidiamo di risolvere tutto entro l’inizio della prossima settimana”.