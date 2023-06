Domenica 18 Giugno 2023, 04:45

Sequestrata una discarica abusiva a Faleri, frazione di Fabrica di Roma. L’area interessata dal provvedimento è di 1500 metri quadrati e non è passata inosservata ai residenti. A mettere i sigilli sono stati i carabinieri forestali. Secondo una stima all’interno di quello spiazzo, non lontano dalle case, si trovano oltre 4000 mila metri cubi di materiale di scarto che ha cambiato in parte anche la morfologia del terreno.

Sono presenti lavorazioni di cantieri edili tra cui molti calcinacci, mattoni, che sono stati in parte coperti da altro materiale proveniente da lavori stradali. E’ presente anche del vetro e della ceramica. Tutto materiale che è stato portato in quella zona nel corso del tempo invece di essere smaltito come prevede la legge in discariche autorizzate. Così non è stato a quando sembra.

L’operazione che è stata portata a termine dopo una laboriosa indagine da parte delle forze dell’ordine ed è durata diversi mesi. Alla fine è stato stabilito che nulla di regolare è stato messo in atto da chi ha “realizzato” quella discarica a cielo aperto. Ora bisognerà capire se gli attori principali di questa vicenda hanno avuto anche un vantaggio economico derivato dall’ingente risparmio sui costi di un corretto smaltimento dei rifiuti e delle lavorazioni che avrebbero reso i materiali innocui per l’ambiente e quindi riutilizzabili o meno.

Gli autori rischiano di brutto. La legge dice che chi realizza o gestisce una discarica abusiva non autorizzata è punito con la pena dell’arresto da sei mesi e due anni e con l’ammenda da 2 a 26 mila euro.

L’Agro falisco non è nuovo a queste scoperte. All’interno dei boschi e in area impervie spesso spuntano discariche abusive. Negli anni scorsi sulla Flaminia venne alla luce una discarica invasa da documenti di un albergo romano chissà come arrivati in quella zona. Per il proprietario dell’albergo scattarano una denuncia e una multa.