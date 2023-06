Sabato 17 Giugno 2023, 05:20

“La nostra Azienda – dice l’Ater di Viterbo - lavora con l'unico obiettivo di garantire i diritti di tutti, dando priorità ai soggetti più fragili, non certo a chi strilla più forte".

Chi strilla è Luca, 47 anni, disabile, costretto a passare giornate intere chiuso nella casa popolare come un prigioniero, senza capire quale pena debba espiare e per cosa. Una grave malattia lo ha reso invalido. Non riesce più a deambulare. Da due anni tramite i suoi genitori, Margherita e Giulio, e il sindacato Sicet, sta lottando per ottenere l’installazione di quel montascale che gli consentirebbe di uscire per avere un minimo di rapporti sociali e fare le terapie, senza fatica per lui e chi gli sta vicino. Lo scorso novembre, disperati, lui e la sua famiglia, contattarono Il Messaggero per lanciare un appello pubblico all’azienda regionale delle case popolari. “Finora - raccontarono i genitori mostrando le carte - tutte le nostre richieste all'Ater (pec e telefonate, la prima di agosto 2021, ndr) sono cadute nel vuoto”. Quel giorno, Luca, che vive al secondo piano di una palazzina alla periferia di Montalto di Castro, riuscì a pronunciare poche parole, sdraiato sul letto (“divano, letto, balcone, trascorre tutte le giornate così”), ma le sue parole suonarono forte e chiaro: “Io devo uscire”. Quel grido divenne il titolo della sua storia.

“Oggi per Luca è stato un altro calvario”, raccontavano la madre e il padre ieri dopo averlo accompagnato a fare le terapie, "tre volte la settimana per tre mesi, a Roma. Ha qualche miglioramento, ma appena finisce il ciclo della riabilitazione va giù di nuovo". Da novembre non è cambiato nulla per il 47enne disabile. Il montascale non c’era allora e non c’è ancora oggi. “Luca vive di alti e bassi – raccontano sempre i genitori - Nei periodi in cui sta peggio non riesce neanche a stare dritto in piedi per un secondo, perché cade subito”. E’ per questo che le sue uscite si sono ridotte al lumicino, quasi solo per ciò che riguarda la salute. “Quando attraversa questa fase, e deve comunque recarsi in ospedale, chiediamo l’aiuto di amici e parenti per farlo scendere, seduto su una sedia e sollevato di peso”. Quando invece sta un po’ meglio, per così dire, “Luca si aggrappa con tutte le sue forze alla ringhiera e un gradino, dopo l’altro, fa tutte le scale, trascinando un piede. Perché non vuole gravare su di noi. Durante il giorno per risalire è peggio perché deve fare forza sulle ginocchia che gli fanno male. Quindi sono sforzi che lui deve evitare”.

Come ogni altra persona Luca ha bisogno di uscire per avere anche un minimo di vita sociale “Vuole sentirsi libero, anche se ovviamente ci dovrà essere sempre una persona con lui. Luca vuole andare al mare pure. Ma il pensiero di scendere le scale e risalire gli fa cambiare idea quindi resta in casa”.

L’azienda ha annuncio stavolta che il montascale sarà pronto il 30 luglio. “Speriamo sia davvero così”, commentano i genitori.