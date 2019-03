Dirty Bagels, il panino creato da un viterbese che non teme la Brexit

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da Viterbo alla copertina di “Millionaire” grazie all’amore per lo street food: il suo Dirty Bagels, nel cuore dell’East End di Londra, è il migliore della città. «L’unico merito che mi riconosco è quello di aver tenuto duro».La storia di Simone Sapienza, 30 anni compiuti da poco, inizia 8 anni fa con una porta che si chiude alle spalle, pochi soldi in tasca e una borsa piena di incognite. La molla è la voglia di evasione, gli obiettivi hanno i contorni sfumati e si perdono tra gli intrecci underground della tube. «Non parlavo l’inglese – dice Simone - e il primo lavoro è stato in un pub: facevo il lavabicchieri. Ci sono rimasto 3 mesi senza prendere un sterlina. Poi mi sono spostato. Altro pub, non c’era bisogno di conoscere la lingua perché dovevo staccare chewing gum dai tavoli e raccogliere bicchieri caduti in terra. Poi ho iniziato a studiare in uno dei corsi gratuiti offerti in città e le cose sono andate un po’ meglio».Sapienza acquisisce sicurezza e inizia a servire ai tavoli. «Ma dopo due anni ero stanco. Vivevo in condizioni difficili - ricorda - con vicini fuori di testa e lo squittire di topi oltre il muro come compagnia di notte. Avevo ricevuto una buona offerta da Milano. Mi sono seduto, ho guardato il conto: avevo 700 sterline e il desiderio di portare avanti un progetto mio. Mi sono detto: ci provo, o la va o la spacca». La burocrazia londinese è agile, le leggi consentono di cucinare cibo in casa e di venderlo all’esterno. Nell’Old Spitalfields market, a Brick-Lane, mercato vittoriano tra i più antichi in città, nasce il 2 aprile 2015 il Dirty Bagels. Quattro mesi appena e si conquista il titolo di “best street food in town”.Unico il piatto, che porta il nome del chiosco: pane ebraico, pulled pork (spalla di maiale cotta a bassa temperatura) e formaggio fuso sulla carne con una fiamma ossidrica per un po’ di show. La concorrenza è spietata ma la domanda cresce, Simone non ha ancora la forza per assumere personale stabilmente, né per acquistare una cucina professionale: toglie i mobili da casa e la riempie di frigoriferi. «Per un anno intero ho passato le notti - spiega - a cuocere carne. Zero contatti sociali, la mia routine era: mezzanotte al mercato centrale, tornare a casa e preparare per il giorno seguente».Sono passati 3 anni e il Dirty Bagels, il miglior street food di Londra, ha adesso dipendenti e cuochi ed è pronto ad aprire nuovi punti in città: «Nessuna formula magica – chiude Simone – tanta fortuna e testardaggine».