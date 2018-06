Dilaga la droga “del suicidio”, altri arresti a Ronciglione: due nigeriane in trasferta

Altri due arresti a Ronciglione (Viterbo), dopo quelli già effettuati nelle scorse settimane, con un nuovo - stavolta particolarmente cospicuo - sequestro della pericolosa droga sintetica “shaboo”. Stavolta a spacciare la droga ''kamikaze'', o ''del suicidio'', erano due nigeriane di 50 e 58 anni. Le due straniere nascondevano oltre mezzo chilogrammo di stupefacente.



L'operazione è della notte scorsa, che ha visto impegnate le pattuglie del nucleo operativo della compagnia di Ronciglione. La lotta allo spaccio di droga, in particolare del famigerato shaboo, dall'effetto devastante. I carabinieri, impegnati in un servizio perlustrativo, hanno notato due donne di origini nigeriane, residenti a Roma, già da tempo avvistate in zona da altre pattuglie dei carabinieri.



Le due, alla vista dei militari si sono insospettite. I carabinieri, dopo averle pedinate per un lungo tragitto, le hanno sottoposte a perquisizione personale, veicolare e domiciliare; quest'ultima estesa nei loro domicilio di Roma. In totale sono saltati fuori oltre 500 grammi di shaboo, la pericolosissima droga chimica composta in gran parte di metanfetamina; trovato anche materiale per il confezionamento dello stupefacente.



Immediatamente venivano dichiarate in arresto e trasferite agli arresti domiciliari dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Ronciglione.

Mercoled├Č 6 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:23



© RIPRODUZIONE RISERVATA