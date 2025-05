Diecimila euro dalla Regione Lazio per il Carnevale storico di Civita Castellana

Roma Weekend - Newsletter Gli eventi del fine settimana, ogni giovedì Iscriviti e ricevi le notizie via email

“Carnevali storici del Lazio, dalla Regione un finanziamento di 10mila euro per Civita Castellana”. Lo annuncia il sindaco Luca Giampieri, che esprime soddisfazione per il nuovo contributo ottenuto, dopo quello di quello di oltre 50 mila euro arrivato dal Ministero della Cultura qualche mese fa.

“Il nostro carnevale storico è tra i più longevi d’Italia e la nostra tradizione viene ritenuta meritevole di sostegno sia da parte del Ministero che della Regione – aggiunge -. Tutte risorse che vengono destinate dal Comune alla Fondazione, strumento imprescindibile voluto da questa Amministrazione proprio per coordinare le attività e attrarre fondi per la manifestazione storica che identifica la nostra città.

Ovviamente parteciperemo al bando ministeriale anche per il prossimo anno”. “Il finanziamento regionale è un’altra grande soddisfazione perché significa che il lavoro fatto in questi anni per il Carnevale è stato riconosciuto e apprezzato – aggiunge l’assessore al Turismo e Spettacolo, Simonetta Coletta -. Non posso, quindi, che ringraziare la Fondazione e in particolar modo la vicepresidente Franca Pelinga che ha dato un contributo importante al progetto finanziato”.