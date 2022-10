Mercoledì 5 Ottobre 2022, 05:40

Dieci stage retribuiti per promuovere nuovi itinerari di viaggio nella Tuscia. La Dmo, acronimo di Destination management organization, è l’organizzazione che come brand ha il motto “Discovery Tuscia. The secret of Italy”. La realtà, con sede a Bagnoregio e guidato da Casa Civita, ha bandito l’avviso di selezione per titoli e colloquio per scegliere le figure adatte al progetto finanziato da LazioCrea, per conto della Regione Lazio, nell’ambito del bando “Interventi a sostegno delle destinazioni turistiche del Lazio”.

Lo scopo è far conoscere bellezze ancora poco valorizzate del territorio, promuovendo nuove destinazioni turistiche e inedite idee di viaggio. Lo stage prevede una durata di tre mesi (da gennaio a marzo del prossimo anno) con un impiego di 36 ore settimanali e un compenso totale di 2.400 euro. Oltre ai classici requisiti di carattere generale necessari per l’accesso ai bandi pubblici, la Dmo ha stabilito anche caratteristiche specifiche per candidarsi: essere iscritti a un corso di laurea triennale o magistrale, preferibilmente in discipline ad indirizzo economico-sociale, o essere in possesso di una laurea triennale o magistrale nelle stesse discipline (Comunicazione, Scienze politiche, Economia). Occorre, inoltre, non essere dipendente o avere redditi fissi. Sarà titolo preferenziale la residenza in uno dei Comuni partner della Dmo, ovvero Bagnoregio, Bolsena, Castiglione in Teverina, Celleno, Graffignano, Vitorchiano.

Le domande dovranno essere inviate entro le 12.30 del 29 ottobre per via telematica tramite inoltro da parte del concorrente all’indirizzo di posta elettronica certificata della società capofila del progetto Casa Civita Srl, ovvero amministrazionecasacivita@pec.it, mediante casella di Posta elettronica certificata. Non verranno prese in considerazione domande inviate da caselle di posta non certificata.

La Dmo è nata ad agosto del 2021 grazie a un finanziamento della Regione Lazio. L’organizzazione punta a costituire un sistema turistico integrato, coinvolgendo tutti gli attori locali, pubblici e privati, attivi nella promozione del territorio, per aumentare la permanenza media e la qualità dei flussi turistici e sviluppare collaborazioni con tour operator internazionali attraverso partenariati strategici con importanti reti e agenzie a livello europeo. Con le sue iniziative, i flussi turistici che ora si riversano su Civita di Bagnoregio potranno essere intercettati e spalmati sui territori limitrofi.