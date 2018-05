Dieci metri sopra il cielo, apre con il funambolo Andrea Loreni il festival del cinema a Civita di Bagnoregio

di Federica Lupino

Dieci metri sopra il cielo per un tragitto tra i tetti di Bagnoregio. Apre così, con la passeggiata sospesa di Andrea Loreni, uno dei funamboli più famosi del mondo, l'edizione 2018 del Civita Cinema. Appuntamento martedì 19 giugno in piazza Cavour, alle 22 quando con l'omaggio a Federico Fellini, che proprio nel paese della Teverina in provincia di Viterbo scelse di girare il film Premio Oscar La Strada, partirà la kermesse cinematografica di Civita di Bagnoregio. «Sono onorato di poter partecipare alla celebrazione di uno dei film più importanti della storia del cinema italiano – afferma Loreni, recordman italiano per la traversata del 2011 di 250 metri di lunghezza a 90 metri di altezza tra i colli di Penna e Billi in Romagna – e l’occasione di camminare nel cielo in questo luogo meraviglioso mi emoziona ancora di più».



La seconda edizione di Civita Cinema, in programma a Bagnoregio dal 19 al 24 giugno, trasformerà per una settimana il piccolo borgo della Tuscia nel set di un festival innovativo – guidato dai due direttori Vaniel Maestosi e Glauco Almonte - che mette in vetrina la capacità del cinema di unire insieme ogni tipo di arte: fotografia, immagine, regia, recitazione, doppiaggio, montaggio, sceneggiatura, scenografia.



Un meeting di addetti ai lavori e appassionati, che troveranno un palcoscenico ideale proprio nell'evento, dove sono in programma incontri, proiezioni, eventi speciali, presentazioni, anteprime, incontri con le star. Il Civita Cinema è stato fortemente voluto dal Comune di Bagnoregio ed è considerato uno dei momenti di massima valorizzazione di un territorio straordinario che è in cammino verso il riconoscimento di Patrimonio dell'Umanità e che negli ultimi anni è stato riscoperto, tanto da diventare uno dei siti più visitati del centro Italia.







