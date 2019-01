Si spacciano per la sorella e la compagna di Gaetano Pecorella (Forza Italia), condannate per truffa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dice di essere la sorella dell’ex deputato di Forza Italia, Gaetano Pecorella, nuovi guai per Anna Telesco. La signora delle mense è stata condannata ieri, insieme all’amica Paola Signorelli, per truffa.Secondo quanto accertato durante il dibattimento le due donne avrebbero truffato quasi 24mila euro a tre vittime.«La Telesco e la Signorelli – ha spiegato il pm durante la discussione – dicevano di essere la sorella e la compagna dell’ex deputato di Forza Italia, nonché avvocato di Silvio Berlusconi, Gaetano Pecorella per dimostrare che le vittime potevano fidarsi di loro. In questo modo si facevano prestare soldi per pagare le rette di una casa di cura».La difesa durante la discussione ha tentato di smontare punto su punto l’accusa. «I soldi prestati – ha detto l’avvocato Luca Chiodi che difende una delle due donne – torneranno visto che sono in atto due pignoramenti. Io credo che la querela presentata dalle vittime sia stata fatta per sbloccare la vicenda civile. Perché questa di fatto è più una questione civilistica che si presta a molteplici letture. Visto che ci sono molte ricevute che attestano la consegna dei soldi che possono essere lette in diversi modi».Al termine della discussione le due donne sono state condannate dal giudice Giacomo Autizi a otto mesi di reclusione, 150 euro di multa e a una provvisionale di 8mila euro ciascuna.