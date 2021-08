Venerdì 27 Agosto 2021, 05:45

Quasi come un conclave. Diario della crisi: al terzo giorno la nuova giunta ancora non c’è. Ieri il sindaco Giovanni Arena e i capogruppo di maggioranza sono entrati nel merito della vicenda politica, ma a emergere è stata la difficoltà a trovare la quadratura del cerchio: «Non ho fatto alcuna proposta, stiamo cercando di riequilibrare la situazione».

La giunta è stata azzerata il 10 agosto: al momento la via d’uscita è ancora lontana, ma c’è da chiudere inevitabilmente entro martedì, quando ci sarà la seduta straordinaria sulla crisi. Intanto si va avanti nella trattativa. Ieri i vari capigruppo hanno rappresentato le proprie posizioni. C’era un accordo iniziale in base al quale Fondazione aveva due posizioni (le ha ancora) e non è disponibile a cedere, Fratelli d’Italia tre (ne ha lasciata in itinere una alla Lega dopo qualche defezione, ma ora ha di nuovo i 6 consiglieri di partenza), Forza Italia due più il sindaco (come oggi, ma nel frattempo è calata da 6 a 4 consiglieri) e la Lega quattro (ma in aula è passata da 6 a 8) e le vuole mantenere tutte.

Il ragionamento è più o meno questo: visto l’imbuto in cui si è cacciata la maggioranza, si torni all’accordo di partenza. La Lega però non è disponibile a cedere nulla, come e più degli altri. E quindi anche ieri nulla di fatto. Ognuno adesso dovrà parlare con i propri partiti e stabilire cosa è incedibile ed eventualmente dove è invece possibile fare un passo indietro. Forse il prossimo incontro non sarà oggi ma direttamente sabato, per consentire ai capigruppo di raccordarsi anche con i consiglieri e gli (ex) assessori.

Forza Italia è nella posizione più difficile perché vuole tenere i rifiuti, ma Elpidio Micci - cui si toglieranno i lavori pubblici nelle frazioni - non li accetta. Impensabile affidarli all’altra forzista in giunta, Antonella Sberna, che ha i servizi sociali e non è il caso di farglieli lasciare.

«Non ci sono novità – dice Arena - ci stiamo lavorando, penso di chiudere tra sabato e domenica». Con Micci qualcuno ha parlato? «No, è dal 10 agosto che non sento e non vedo gli assessori». Ipotesi sono state avanzate? «Non c’è una proposta mia, stiamo cercando insieme di riequilibrare tutto».