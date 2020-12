Università della Tuscia in prima fila sulle iniziative di ricerca sul cancro. Ne è prova il progetto quinquennale, finanziato con oltre 200 mila euro dall’Airc, orientato allo studio di molecole che consentono una diagnosi precoce dell’insorgenza di tumori.

«In modo particolare – spiega il rettore Stefano Ubertini – l’attività riguarda il design, lo sviluppo e la costruzione di biosensori per la diagnostica precoce di marcatori tumorali, collocandosi alla frontiera della ricerca biomedica, con notevole impatto anche in campo sociale ed economico. I biosensori infatti rileveranno specifiche molecole di oligonucleotidi, denominate microRNA, la cui presenza, anche in piccolissime quantità nei fluidi corporei, segnala patologie tumorali ben prima che queste si manifestino a livello clinico».

Il progetto, dal titolo “Development of a semiconductor-based clinical platform for fast and ultrasensitive detection of oncongenic miRNAs”, è condotto da Anna Rita Bizzarri, docente di Fisica in forza al Deb (dipartimento di ecologia e biologia) diretto dal docente di Genetica Giorgio Prantera. Obiettivo? Sviluppare biosensori di ampio e facile uso, per lo screening e per l’implementazione della medicina personalizzata, il cui impatto in ambito medico è in progressivo aumento.

«La rivelazione di microRNA – sottolineano i docenti del Deb - può essere di grande utilità per verificare l’efficacia delle cure nonché l’evolvere della malattia. Le tecniche di rivelazione utilizzate si basano su approcci di bio-nanomedicina e di bio-sensoristica all’avanguardia sviluppate in questi anni presso il nostro ateneo».

La ricerca verrà portata avanti da un team interdisciplinare presso il Centro di Biofisica e Nanoscienze del Deb, composto da giovani ricercatoriformati presso Unitus, coordinati da Anna Rita Bizzarri e con la consulenza del professor Salvatore Cannistraro, docente associato Senior al Consiglio nazionale delle ricerche e Scientific advisor della Synergie CAD Instruments.

