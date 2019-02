Di Luisa scende dal ring e si sposa con la sua Tamara: celebrato il matrimonio del pugile viterbese

Ultimo aggiornamento: 14:59

Mezzogiorno di fuoco per il pugile viterbese Andrea Di Luisa: stavolta non si è trattato di un incontro di boxe contro una montagna di muscoli, ma di uno dei giorni più importanti della sua vita. Di Luisa infatti, è convolato a nozze con la sua compagna Tamara Bedotti, ex finalista di Miss Italia.La cerimonia è stata ospitata, con rito civile, presso il comune di Tarquinia ed è stata celebrata dal funzionario comunale Renato Bacciardi. Andrea e Tamara si sono uniti per la vita: è stato un match duro, ma alla fine ha vinto l'amore.