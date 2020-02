Detenuto tenta di impiccarsi in cella, salvato dalla polizia penitenziaria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Detenuto tenta di impiccarsi, salvato dalla polizia penitenziaria.Nel pomeriggio un ragazzo di nazionalità russa, da pochi giorni rinchiuso nel carcere di Viterbo, con disturbi autolesionistici sottoposto alle cure dei sanitari ha tentato il suicidio tramite impiccagione salvato dal oersonale di polizia penitenziaria. Il ragazzo è stato rinchiuso a Mammagialla per un aggravamento della misura cautelare. Poche settimane fa avrebbe tentato di rapinare un uomo e poi sarebbe scappato dai domiciliari.«In questi giorni - hanno spiegato i sindacati Osapp, Uilpa, Uspp e FpCgil in una nota - dal suo recente ingresso, ha messo a dura prova l’attenzione del servizio della polizia penitenziaria e sanitari della struttura penitenziaria. Il tutto in un periodo particolare dove si stanno prendendo le opportune misure per prevenire i problemi del Coronavirus all’intero sistema intramurario. Nel frattempo concludono i sindacati penitenziari - attendiamo che la Direzione stessa convochi una riunione con le scriventi per definire una rivisitazione dell’organizzazione del lavoro».Natale Carrano Primi Federici