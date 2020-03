“Deserto” da virus: a Tuscania ristoratori, commercianti e baristi fanno squadra

Ultimo aggiornamento: 23:22

“Con le giuste precauzioni Tuscania vive”: ne sono convinti ristoratori, esercenti e commercianti della perla della Tuscia, un piccolo esercito che inizia a fare i conti con la crisi legata all’emergenza coronavirus.Dopo un breve passa parola, si sono riuniti nel suggestivo parco Torre di Lavello per fare fronte comune, darsi la mano l’un l’altro e combattere contro la paura che fa disertare locali, negozi e ristoranti. Ma soprattutto per confrontarsi su problemi contingenti.“Questo fine settimana è stato drammatico ed i numeri sono implacabili. Se di inverno siamo abituati a stringere i denti, con l’arrivo della primavera siamo altrettanto abituati ad accogliere i turisti e concittadini nei nostri bar, ristoranti e negozi. Ma è già da un paio di settimane che si vede sempre meno gente e di questo passo saremo costretti a prendere delle decisioni drastiche''.Molti hanno dipendenti ed è per questo “che abbiamo deciso di unirci l’uno con l’altro, perché l’unione fa la forza e rivolgere un appello a tutti: non dovete avere paura!”. E riprendendo lo slogan di Confcommercio rilanciano “Non farti influenzare anche a tu”. Tuscania - con i suoi colori, la sua storia, i suoi scorci mozzafiato - è uno dei luoghi più belli della provincia di Viterbo, un piccolo borgo che nasconde angoli meravigliosi a cui si aggiunge una cucina fatta di sapori marcati, ricette tradizionali ma anche sapientemente reinventate.Che sono sempre piaciute non solo ai turisti che in primavera e in estate - complice la Festa della Lavanda ed altre iniziative - prendono d’assalto la cittadina ma anche agli stessi tuscanesi. Ed è soprattutto a loro che si rivolgono gli operatori: “Non abbiate paura”. Tuscania vive!