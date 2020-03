Il derby Viterbese-Rieti a porte chiuse: la partita in diretta. AGGIORNAMENTI

Ultimo aggiornamento: 18:19

Al Rocchi prima gara a porte chiuse, dopo il decreto del Governo per combattere la diffusione del coronavirus.Pronti via: partita iniziata: è partito meglio il Rieti, in campo con una squadra imbottita di giovaniprimo squillo della Viterbese: tiro di De Falco, con parata di Merelliammonito Kalombo del Rietioccasione Rieti: Kalombo di testa non trova la portasempre più Rieti, che sfiora il gol con un’incursione di De Paoli. Ma l'attaccante spara a latoE' una brutta Viterbeseoccasione gol per la Viterbese, ma Tounkara a tu per tu con Merelli spara altoi giallobù adesso insistono: Errico chiama alla doppia parata Merellisecondo cartellino per il Rieti, al 34’ ammonito Espositobreak Rieti, c'è De Paoli che impegna Biggeriverso la fine del primo tempo: match con poche emozioni finoragrande occasione per Tounkara: all’interno dell’area di rigore controlla ma allarga troppo il sinistro, che termina sul fondopartita che si innervosisce: ammonito l'allenatore della Viterbese, Antonio Calabro per proteste_____________________In campo Viterbese e Rieti che si affrontano per la trentesima giornata del girone C del campionato di serie C. Irreale l'atmosfera del Rocchi senza pubblico e con misure stringenti per atleti e addetti ai lavori a cui è stato consentito l'accesso all'impianto di via della Palazzina.Un'equipe della Croce rossa, in concerto con lo staff sanitario della Viterbese, ha effettuato la misurazione della temperatura corporea degli atleti e di tutte le persone presenti, giornalisti compresi, all'interno dello stadio. Tornando al campo, per la Viterbese - in attesa di capire se i campionati procederanno o meno nelle prossime due settimane - un'occasione importante da cogliere al volo.VITERBESE (3-5-2): Biggeri; Negro, Baschirotto; De Giorgi, Bezziccheri, Bensaja, Molinaro, Errico; Volpe, De Falco, Tounkara.A disp. Vitali, Pini, Bianchi, Zanoli, Markic, Menghi, Antezza, De Santis, Maraolo, Molinaro, Corinti, Bunino, Simonelli, . All. Calabro.RIETI: (3-4-3): Merelli; Kalombo, Vignati, Esposito, Marchi, Zanchi, Rasi; Tirelli, Russo, Morrone, De Paoli.A disp. Addario, Fiumara, Granata, Bartolotta, Serena, Del Regno, De Sarlo, De Sarlo. All. Caneo.ARBITRO: Gino Garofalo di Torre del Greco (Na).In caso di successo su un Rieti che oramai attende soltanto la certezza matematica delle retrocessione, la compagine allenata dal tecnico Antonio Calabro conquisterebbe la permanenza in serie C e soprattutto blinderebbe una zona playoff ambita da diverse squadre.