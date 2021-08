Derby civitonico in serie B: Tuia (Lecce) e Sernicola (Cremonese), chi dei due perde offrirà la cena

Martedì 17 Agosto 2021, 14:11

Buona la prima per il calcio cadetto targato Civita Castellana.

La giornata inaugurale di Coppa Italia ha inserito nella lista dei migliori Alessandro Tuia (Lecce) che ha messo a segno il secondo gol del successo salentino contro il Parma ( 3-1) oltre ad essere uno dei baluardi della difesa giallorossa, e Leo Sernicola (Cremonese) che ha disputato un'ottima prestazione insieme ai compagni di squadra tanto da aver costretto il Torino a superare il turno a fatica solo dopo i calci di rigore.

«Un buon inizio ha detto Tuia va bene cosi. La vittoria è più che meritata. Ora concentrazione per la prima di campionato in programma domenica».

Anche Sernicola è uscito soddisfatto dal campo. E' stato decisivo in un paio di recuperi e dai sui piedi sono scattate molte ripartenze che hanno messo in difficoltà gli avversari. Non è al top della condizione, ma è sicuramente in crescita. «Sono soddisfatto - ha detto - peccato solo per il risultato finale che ci ha fortemente penalizzato».Domenica prossima nella prima giornata del campionato di serie B, Tuia e Sernicola per una magia del calendario si troveranno uno di fronte all'altro. Sulle tribune saranno presenti le rispettive famiglie in un derby in piena regola, che si giocherà anche all'interno dei gruppi di amici di Civita che saranno incollati davanti alla tv per tutta la gara. L'appuntamento è fissato per le 21 allo stadio Giovanni Zini di Cremona. Nel corso dell'estate qualche volta si sono allenati insieme allo stadio Madami messo a disposizione dalla Flaminia Civita di cui sono tifosi e sono stati anche testimonial in occasione delle celebrazioni del centenario del calcio civitonico ricevendo molti apprezzamenti dai tifosi locali.

C'è stato già un precedente nel 2019 tra i due sul campo, quando Tuia (Benevento) e Sernicola (Entella) si confrontarono per la prima volta sempre nella serie cadetta. «Me lo ricordo bene racconta Sernicola poiché segnai un gol in quella gara. Il primo in serie B. E' chiaro che spero di ripetermi anche questa volta e di vincere poiché l'altra volta è terminata in parità. Complimenti ad Alessandro per il gol, ma domenica non segnerà». Non lo dice apertamente, ma ci spera anche Alessandro Tuia di fare il bis con le reti, anche se ci scherza su. «Facciamo così dice che perde paga una cena la prossima estate. Poi se realizzo un gol tanto meglio. Se finisce in parità paghiamo entrambi». Insomma il fischio finale ci sarà al ristorante