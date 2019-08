Depuratore insufficiente, arriva l'adeguamento in extremis dopo anni di attesa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per una volta, il famigerato dopo Santa Rosa porta con sé buone notizie. Partiranno, infatti, il 9 settembre i lavori per la realizzazione della seconda linea del depuratore di Viterbo. Ne dà l'ufficialità l'assessore ai Lavori pubblici, Laura Allegrini che, scherzando ma non troppo, afferma: Anche solo per aver sbloccato questa partita, la giunta Arena merita di essere al governo della città.La storia che tra pochi giorni approderà alla svolta finale parte da molto lontano. Era il 2002 quando una rosa di ministeri (Economia, Ambiente, Infrastrutture, Politiche agricole) e la Regione Lazio firmano un accordo quadro per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche. Passano quattro anni e, nel 2006 appunto, il Comune di Viterbo viene nominato ente attuatore dell'intervento di adeguamento dell'impianto di depurazione del capoluogo.Sono disponibili persino i fondi: 3.291.222 di cui 2.303.855 dal dicastero dell'Ambiente e 987.367 di risorse comunali tramite contrazione di mutuo. Però da allora non se ne è fatto più nulla, tanto che i fondi rischiavano di tornare indietro. Eppure, il problema non è secondo a quello dell'arsenico. Tanto che la Corte di giustizia dell'Unione europea lo scorso anno ha condannato l'Italia a pagare una multa forfettaria di 25 milioni di euro, cui si aggiungono 30 milioni per ogni semestre di ritardo nell'adeguarsi alle norme in materia di raccolta e di trattamento delle acque reflue urbane.Al momento, Viterbo non è in regola: esiste una sola linea dell'impianto, completata nell'89 ed entrata in funzione nel '90 per ripulire gli scarichi di 35mila utenti. Escluse le frazioni di San Martino al Cimino, Grotte Santo Stefano e Bagnaia, dotate di impianti propri, il surplus di utenze da servire sono almeno 40mila. Il Comune ha però accelerato i tempi e approvato il progetto esecutivo per il raddoppio del collettore.In questi giorni afferma Allegrini consegneremo i lavori che inizieranno, appunto, il 9 e dureranno alcuni mesi. Si tratta del primo stralcio a cui poi seguirà il secondo e ultimo. Ad effettuare i lavori sarà all'Impresa Tecnobuilding per l'importo netto di 1.480.405 euro oltre Iva. La seconda fase partirà a seguire, grazie allo stanziamento comunale di 526mila euro. Così finalmente anche il capoluogo sarà in regola, rivendica l'assessore.