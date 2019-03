Deposito di rifiuti in fiamme, vigili del fuoco al lavoro. Il sospetto: l'incendio è doloso. I sindaci: «Chiudere le finestre»

Ultimo aggiornamento: 19:02

Fiamme nell'isola ecologica di Fabrica di Roma (Viterbo), deposito dei rifiuti ingombranti e che solitamente non vengono conferiti nella raccolta differenziata.I vigili del fuoco sono da oltre un'ora impegnati sul posto con due squadre, oltre ala presenza di carabinieri e polizia locale. L'allarme è scattato dopo le 16.40. L'incendio, che i vigili del fuoco stanno cercando di contenere, ha sprigionato un alta colonna di fumo denso e nero, visibile da Corchiano e da Civita Castellana.Subito dopo l’allarme, i sindaci di Civita Castellana, della stessa Fabrica e di Corchiano hanno emesso un’ordinanza per comunicare alla popolazione di tenere chiuse le finestre delle abitazioni nei territori di loro competenza. C’è il pericolo che gli abitanti delle zone raggiunte da fumo e polveri, sprigionati dall’incendio, possano respirare sostanze nocive.Le fiamme hanno colpito colpito i diversi cassoni dell'isola ecologica, che era era stata chiusa dall'11 febbraio scorso ''per motivi tecnici''. C'è quindi il sospetto che l'incendio sia doloso.