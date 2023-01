Mercoledì 18 Gennaio 2023, 05:25

Degrado e insicurezza a viale Trento, i cittadini chiedono l’intervento della Procura. “Stiamo preparando un esposto-denuncia contenente tutte le situazioni critiche che noi residenti e commercianti viviamo ogni giorno, materiale che si riferisce a fatti di cui negli ultimi mesi siamo stati testimoni diretti o di cui abbiamo ricevuto segnalazione da altre persone del quartiere. Speriamo che la Procura apra una indagine e vada a fondo su quanto succede”, spiega Massimo D’Alessio, portavoce del Comitato per la sicurezza e la riqualificazione di Viterbo.

Chi vive o lavora qui è ormai esasperato. Spaccio, risse, aggressioni, ubriachezza molesta, atti osceni. Addirittura un tentato omicidio, la scorsa estate. Alcuni giorni fa a qualche decina di metri da qui, nel parcheggio della stazione di Porta Fiorentina (viale Trieste), l’ultimo episodio di cronaca denunciato da una anziana che ha raccontato di essere stata colpita al voto da un giovane mentre stava per rientrare in auto.

Succede di tutto: “Gente che orina ovunque senza alcun imbarazzo - racconta D’Alessio - contro gli alberi, agli angoli delle case, addirittura tra le vetture in sosta”. E poi i bivacchi, a nulla è servita l’ordinanza che fu emessa dalla sindaca e poi arrivata a scadenza. Ci sono commercianti che lamentano danni economici a causa delle persone che sostano nei pressi delle proprie attività consumando alcol e scoraggiano la clientela ad entrare. “La situazione generale per i bivacchi è solo un po’ migliorata ma più per un fatto climatico, fa freddo non vedi molta gente assembrata a bere come prima”.

“La denuncia è stata firmata dai membri del comitato, ma è aperta a tutti i cittadini viterbesi che vogliano anche loro sostenere questa causa o che abbiano altri fatti da segnalare”.

A Viale Trento e vie limitrofe (problemi ci sono anche all’inizio di via Garbini) la sindaca aveva fatto anche un sopralluogo. Nell’occasione aveva annunciato anche un piano di riqualificazione e rilancio, che però per il momento non si è visto. mancano poi iniziative sociali da parte di palazzo dei Priori. I controlli delle forze dell'ordine sono aumentati, ma servirebbe un presidio quasi h24.