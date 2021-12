Prof ucciso a Tarquinia, un uomo in caserma. L'Unitus: «Ci ha lasciati una persona gentile»

Un uomo è stato prelevato questa mattina dai carabinieri del comando provinciale che indagano sull'omicidio di Dario Angeletti, il professore di 51 anni dell'Università della Tuscia trovato senza vita ieri pomeriggio a Tarquinia (Viterbo). La persona ascoltata dagli investigatori, che non sarebbe in stato di fermo, questa mattina è stata raggiunta in un'abitazione nel centro di San Martino al Cimino, frazione del capoluogo. L'uomo avrebbe seguito i carabinieri in caserma per essere ascoltato, come possibile persona utile alle indagini in corso. Durante l'interrogatorio l'uomo ha accusato un malore ed è stato accompagnato al pronto soccorso.

Da ieri sera, dopo il ritrovamento del corpo di Angeletti ucciso da colpo alla testa - non è ancora chiaro con quale tipo di arma da fuoco - nella sua auto nel parcheggio delle Saline, al lido di Tarquinia, i carabinieri hanno eseguito numerosi approfondimenti. Apparentemente l'omicidio non ha presentato un movente chiaro e definito, per questo gli investigatori - coordinati dalla Procura di Civitavecchia - hanno eseguito anche durante la notte una serie di accertamenti ascoltando da subito i familiari (il professore era sposato con due figli), altri parenti e colleghi.

Determinanti ai fini della ricerca di come l'uomo sia stato ucciso anche i rilievi scientifici sull'auto e l'esame dei video ripresi dalle telecamere di sorveglianza nel parcheggio. Specialisti del nucleo operativo dell'Arma hanno effettuato un sopralluogo anche sul posto di lavoro di Angeletti, al Dipartimento di scienze all'Università della Tuscia, verificando anche tra i supporti informatici presenti alla sua scrivania.

Il rettore Stefano Ubertini ha ricordato il collega decente con un messaggio: «La comunità dell'Università della Tuscia piange la scomparsa prematura di Dario Angeletti, professore associato in ecologia al Dipartimento di scienze ecologiche e biologiche. All'Università ha dedicato tutto il suo impegno professionale e umano, profuso senza mai risparmiarsi. Ci ha lasciati una persona gentile e uno studioso di spessore che ha arricchito la scienza e l’Ateneo. Alla famiglia, agli amici e colleghi più vicini vanno le nostre più sentite condoglianze».