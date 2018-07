Danza e teatro nei luoghi d'arte: gli spettacoli allestiti nel Viterbese

di Chiara Mezzetti

“In scena - danza e teatro nei luoghi d’arte del Lazio” è il progetto che nasce nell’ambito di ArtCity, con l’organizzazione del Polo museale del Lazio diretto da Edith Gabrielli e a cura di Anna Selvi, direttore dell’ufficio per il teatro e la danza. Come dice il titolo, le cornici che ospiteranno gli spettacoli sono tra i siti archeologici (e non) più suggestivi della Tuscia e del Lazio. In particolare, per quanto riguarda la nostra zona, Vulci e Bagnaia.



Lo svolgimento dell’evento è tra il 6 e l’8 luglio. L’apertura è avvenuta giovedì 6 luglio presso il parco Archeologico di Vulci, che ha ospitato "Bach Dance Suites" della Compagnia Virgilio Sieni. Lo spettacolo di danza contemporanea si è mosso sulle note di Bach, eseguite dal vivo dal violoncellista Michele Tazzari.



Villa Lante a Bagnaia e la Necropoli della Banditaccia a Cerveteri saranno invece le due location in cui, oggi e domenica 8 luglio sempre alle 21, si esibiranno Marco Cavalcoli e l’Orchestrina Bluemotion nello spettacolo intitolato "Kriminal Tango". Sempre Villa Lante sarà anche luogo designato per ospitare domani alle 19 “Storia d’amore e alberi”, uno spettacolo ispirato a "L’uomo che piantava gli alberi" di Jean Giono. Protagonisti saranno i bambini tra i 3 e i 10 anni, ed è proprio da loro che prende il nome la rassegna “I Bambini e ArtCity”.



“In Scena- danza e teatro nei luoghi d’arte del Lazio” coinvolge 23 luoghi culturali importanti del Lazio, tra musei, abbazie e siti archeologici, per un cartellone di 52 appuntamenti totali, che coinvolgono varie forme espressive, dalla danza al teatro. Parola d’ordine è la valorizzazione, sia culturale che territoriale.

Sabato 7 Luglio 2018



