Venerdì 22 Luglio 2022, 08:49

I carabinieri di Pescia Romana stavano aspettando una mossa falsa per identificare e fermare una volta per tutte il danneggiatore seriale che in questi mesi ha fatto diversi atti vandalici a Marina di Pescia Romana. L’uomo, di 70 anni, di Viterbo, con un punteruolo tagliava gli pneumatici delle autovetture in sosta dei bagnanti nei pressi della spiaggia del litorale.

Azioni ripetute nel tempo che avevano portato i turisti a non frequentare più una delle splendide spiagge della costa al confine con la Toscana. Almeno dieci le vittime che hanno sporto denuncia in caserma per essersi trovate con le gomme squarciate e altrettante che, ignare di quanto accadeva in zona, pensavano di aver subito un danno accidentale causato da un chiodo in terra.

L’anziano, che da giorni era già sotto controllo dei militari, è stato sorpreso mercoledì mattina in flagranza di reato dai carabinieri che hanno attuato un servizio di appostamento e pedinamento anche attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza del territorio. Ore di attesa, nascosti, poi quel fatidico momento in cui l’uomo è uscito allo scoperto con l’arnese in mano per compiere il gesto. Durante i suoi scellerati atti di vandalismo l’anziano, in costume da mare, andava anche in spiaggia, faceva il bagno, per poi ritornare nei parcheggi e squarciare le gomme delle automobili. Al fermo dei carabinieri non ha saputo giustificare le motivazioni delle sue azioni e ora dovrà comparire davanti al giudice del tribunale di Civitavecchia per rispondere del reato di danneggiamento aggravato e continuato.

L’incubo dei bagnanti è dunque finito; si potrà tornare a parcheggiare tranquillamente l’autovettura in tutta Marina di Pescia Romana, per trascorrere delle serene giornate al mare. Non è la prima volta che a Pescia Romana e a Montalto Marina le auto parcheggiate nei pressi delle spiagge vengono prese di mira. Qualche anno fa i carabinieri sorpresero lo scassinatore di auto che rubava gli oggetti al loro interno.