Danneggiato l'ascensore al Sacrario, l'assessore: «Vergogna, ripagherete tutto»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vandali in azione. Stavolta è toccato all'ascensore al Sacrario, ma per l'assessore ai lavori pubblici Laura Allegrini hanno le ore contate: «Incivili, pagherete i danni».I fatti sarebbero accaduti intorno alle 18. «Mi comunicano - dice Allegrini - che dei ragazzi che non voglio definire hanno danneggiato l’ascensore a vetri del Sacrario. Abbiamo già attivato l’assistenza ma in questo momento è fuori uso». Una tegola sul servizio, soprattutto alla vigilia di Pasqua e dei ponti che arriveranno insieme ai turisti.Allegrini è una furia. «Vergognatevi! Succede puntualmente, nei giorni di festa - continua - quando è più necessario ed è più difficile ripararlo». L'assessore si è subito attivato su più fronti. «Visioneremo le telecamere di Francigena, ho allertato il comandante dei vigili urbani e coinvolgeremo la questura per le indagini. Basta. Siete incivili e voi o i vostri genitori pagherete i danni».