Giovedì 26 Agosto 2021, 06:10

Se ne vanno in tre, arrivano in due. Il presidente Marco Romano detta la linea dopo che la Viterbese, come già si prevedeva, ha rescisso i contratti dei due difensori Emmanuel Mbende e Vincenzo Camilleri oltre che del centrocampista Francesco Salandria. "Torneremo sul mercato per prendere un difensore centrale - ha specificato il numero uno di via della Palazzina. Per quello che riguarda invece il centrocampo credo tessereremo Fabio Foglia". Quest'ultimo si sta già allenando con la squadra da circa una settimana, ma ha subito un grave infortunio lo scorso marzo che non gli ha permesso di chiudere la stagione passata.

La Viterbese sta valutando proprio in questi giorni le sue possibilità di recupero, le parole del presidente Romano sicuramente invitano all'ottimismo, Anche se, senza ombra di dubbio, il giocatore classe '89 non potrà essere a disposizioni in tempi brevi. Foglia è comunque una vecchia conoscenza del tecnico gialloblù Dal Canto, che lo ha già allenato tre stagioni or sono quando si siedeva sulla panchina dell' Arezzo. A questo punto, la squadra dovrà stringere i denti a centrocampo già da dopodomani quando sarà attesa dalla partita d'esordio in campionato nell'anticipo del sabato sera sul terreno di gioco della Fermana. Per il ruolo di mezzala, sono in ballottaggio Michel Adopo, non ancora al top della condizione avendo raggiunto i suoi compagni di squadra in ritardo, e Domenico Alberico che ha qualità più offensive. A meno che Dal Canto non voglia lanciare subito qualche giovane nella mischia. Per quello che riguarda la difesa, la società gialloblù ha al momento tre centrali quali il capitano Dario D'Ambrosio, l'olandese Junior Van Der Velden e l'under Filippo Marenco.

La Viterbese cercherà quindi ora sul mercato un altro giocatore che potrebbe essere già stato allenato in passato dal tecnico Alessandro Dal Canto. L'allenatore, che gioca con una retroguardia piuttosto alta, predilige infatti avere a disposizione dei centrali veloci. Emmanuel Mbende potrebbe tornare al Catania, da cui la Viterbese lo aveva prelevato proprio lo scorso agosto. Sicuramente molto singolare la sua vicenda, dato che la società di via della Palazzina non lo ha ceduto nei mesi scorsi quando era appetito da diverse squadre di Serie C e anche da qualche club di Serie B. Sia Mbende che Camilleri non erano presenti alla ripresa degli allenamenti di martedì scorso, al contrario di Salandria che però non si era allenato. Se i due difensori, soprattutto Mbende, già non erano stati impiegati da diverso tempo perché ritenuti fuori dal progetto. Ultimamente durante la preparazione sembravano essere di salire le quotazioni di Francesco Salandria che era stato impiegato con più continuità.