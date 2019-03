Dalla mazza da baseball al ferro da stiro qualsiasi cosa era buona per torturare la compagna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nega ogni singolo episodio di violenza e chiede la libertà. Il 38enne viterbese, in carcere per maltrattamenti sulla compagna e i due figli, durante l'interrogatorio di garanzia ha deciso di rispondere al gip raccontando la sua verità. Una verità completamente opposta a quella descritta nella denuncia dalla 30enne.La donna è stata ascoltata dagli investigatori della Squadra Mobile che dopo un'indagine lampo hanno arrestato per lesioni, maltrattamenti e sequestro di persona il compagno. Un viterbese noto per i molteplici precedenti alle forze dell'ordine. Il suo avvocato ha deciso di ricorrere al Riesame per cercare di ottenere una misura meno afflittiva.La lista dei fatti, contestati al 38enne, però è lunga, articolata e corredata da moltissimi referti medici. Si parte dal 2005 e si arriva a fine 2018. Quando l'ultima violenza fa scattare nella donna qualcosa che la porta dritto in Questura con i due figli di 7 e 11 anni. A novembre del 2018, secondo quanto raccontato dalla vittima e confermato dall'audizione protetta dei due bambini, l'uomo in preda a un attacco di ira avrebbe legato le mani e i piedi della donna con del nastro adesivo, poi l'avrebbe imbavagliata e chiusa nel cassettone del divano. Qui sarebbe rimasta per tre lunghi giorni, mentre i bambini disperati continuavano a chiedere al padre dove fosse la loro mamma. La donna è stata trovata sfinita dalla nonna dei bambini arrivata in casa in supporto alla famiglia. Questo è solo l'ultimo di una serie di episodi sconvolgenti che hanno fatto scattare la misura cautelare. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la donna sarebbe stata regolarmente picchiata ogni volta che l'uomo era in casa. Picchiata con calci, pugni, mazza da baseball o scopa. Non solo lei. Agli atti anche una denuncia che riguarda il figlio di 11 anni. Il padre gli avrebbe stretto le dita con una pinza per farsi dire dove era finita la madre. «Ha creato in casa hanno spiegato gli inquirenti un clima di terrore. I figli erano spaventati anche solo a sentire il suo nome». Una volta per tentare di sfuggire alla violenza si è lanciata dal balcone, unica via di fuga dal massacro. Un salto che gli è costato la frattura della caviglia. Il movente della violenza sarebbero stati i soldi. Quelli che mancavano in casa e che sarebbero serviti al 38enne per compare alcol e droga. Ogni volta che mancavano sarebbe diventato folle, minacciando la donna di procurarseli. E se non riusciva nell'intento per lei erano sonore punizioni. Una volta l'avrebbe chiusa sul balcone in mutande al freddo di dicembre. In un'altra occasione l'avrebbe legata con una catena al letto. Le avrebbe provocato ustioni sul collo con il ferro da stiro rovente. Punizioni, violenze, insulti e umiliazioni infinite durate quasi 14 anni. Che spesso hanno portato la donna a inventarsi scuse con medici e infermieri. Fino alla settimana scorsa, quando ha trovato il coraggio di dire basta.Ora la parola passa ai giudici del Tribunale del Riesame che dovranno analizzare quanto ricostruito dagli inquirenti e modificare o confermare la custodia cautelare in carcere.