Dal lago al mare, oggi si va al mercato a Ronciglione e Montalto

Doppio appuntamenti oggi con lo shopping di qualità. Si parte da Ronciglione, dove saranno di scena le bancarelle de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi. Lo spettacolo delle famose boutique a cielo aperto - con il meglio del made in Italy artigianale, come pelletteria, cachemire, nuove collezioni moda, tessuti di arte fiorentina e tanto altro - va in scena oggi nella centralissima location di viale Garibaldi e via Roma. «Sarà la festa dello shopping più glamour e conveniente, con orario continuato, anche in caso di maltempo, dalle 8 alle 19», annunciano gli organizzatori. «Insieme al sindaco ho preso accordi con il consorzio organizzatore, che ringrazio a nome di tutta l'amministrazione comunale, per rendere Ronciglione tappa di questa manifestazione d'eccellenza - ha commentato il consigliere delegato al Turismo, Gianluca Trentani -. In un'estate anomala, che ci priva dei nostri eventi distintivi, possiamo comunque puntare su manifestazioni di qualità, nel rispetto della sicurezza. È proprio grazie a questo genere di eventi di livello e di richiamo che il nostro paese può fungere da importante polo di attrazione nel territorio». I famosi ambulanti toscani tornano dunque nella Tuscia, per riportare anche qui le magiche atmosfere del Mercato del Forte, sinonimo di genuinità e qualità artigianale garantita. L'anno scorso, il Consorzio ha organizzato oltre 100 tappe per l'Italia, generando importanti ricadute di indotto turistico e commerciale per le città ospitanti.Ma oggi gli ambulanti toscani sono attesi anche a Montalto di Castro. Dopo il successo del 14 giugno a Montalto capoluogo, i due consorzi Il Mercatino da Forte dei Marmi e Il Mercato del Forte tornano oggi a Montalto Marina. Dalle 7 alle 20, sul lungomare Harmine sarà possibile trovare articoli selezionati: pelletteria e borse, abbigliamento e accessori di tendenza, pregiata maglieria in cachemire, biancheria per la casa e capi in pelle. L'amministrazione comunale ha sposato l'iniziativa commerciale proponendola questa volta al lido. In occasione dello svolgimento del mercato, il Comando di Polizia locale ha predisposto l'apposita ordinanza con una serie di misure finalizzate alla disciplina della circolazione e della sosta. sarà consentito il traffico fino all'uscita del posteggio di piazzale Vetulonia, fino ad esaurimento degli stalli di sosta.